Telma Monteiro: "Quando cheguei aqui sabia que ia fazer história"

A judoca portuguesa Telma Monteiro, que se sagrou esta sexta-feira campeã europeia de judo pela sexta vez na carreira, mostrou-se "muito feliz" pela conquista e recordou lesão durante a preparação que quase a impediu de realizar o sonho de vencer em Portugal.

"É fantástico, é difícil encontrar palavras, foi uma preparação muito dura, magoei-me no ombro quando me estava a preparar para o Europeu e o apuramento olímpico, mas sabia que tinha esta oportunidade de conquistar o título em casa. Sabia que ia ser extremamente difícil, tenho de dar o mérito às minhas adversárias, porque são elas que me fazem ser mais forte também", começou por dizer a nova campeã europeia.

E prosseguiu: "Foi um dia muito duro, mas deixei tudo, mas para além ganhar tinha de deixar a vida também porque hoje [sexta-feira] quando acordei de manhã e quando cheguei aqui sabia que ia fazer história e quando meto uma coisa na cabeça, só paro até fazer".

"Muito feliz" pela conquista, Telma Monteiro agradeceu à família pelo apoio, assim como ao Benfica. "É uma sorte tanto no clube, como na seleção, poder chamar de amigos à minha equipa e treinadores. Sabem que sou irreverente e ando há um mês a dizer que vou ser campeã da Europa, mesmo com o ombro magoado, mas ajudam sempre a acreditar e nunca me deixam desistir. E estou muito grata, mesmo antes de ganhar sentia gratidão e quando nos sentimos gratos pelas pequenas coisas, conseguimos coisas ainda melhores e foi isso que me deu força", salientou a judoca.

Telma Monteiro realça a importância da conquista do título em casa. "Tem um sabor superespecial porque era um sonho que estava adiado. Quando és campeã da Europa em casa, nas condições que eu fui, com 'golden score'. Foi um dia perfeito, em casa", finalizou.