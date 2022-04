Telma Monteiro sobre acidente na A23: "Achei mesmo que era o fim"

JN Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A judoca deixou, esta quarta-feira, uma mensagem nas redes sociais a agradecer as mensagens de apoio depois de ter sofrido um acidente de viação.

"Ontem sofri um acidente de viação como alguns já sabem, juntamente com alguns amigos. Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim. Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma. Felizmente tirando alguns hematomas e dor no corpo, estou bem, estamos todos bem! Sou uma apaixonada pela vida e estou extremamente grata por ter acordado esta manhã para mais um dia. É só a vida a lembrar-nos mais uma vez a bênção que é estar aqui e que não podemos deixar nada por fazer, nada por dizer. É tudo demasiado precioso para desperdiçarmos esta jornada fantástica. Sejam e façam o que vos faz feliz", escreveu no Instagram.

A judoca Telma Monteiro esteve entre os seis feridos de um acidente de viação ocorrido na terça-feira na A23, em Castelo Branco. O desastre também envolveu outros dois judocas, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes. Todos eles foram encaminhados para o Hospital Amato Lusitano. O desastre, cujo alerta foi dado às 18.24 horas, envolveu dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias, apurou o JN junto da GNR local. Dos seis feridos, cinco são ligeiros e um é grave.