Tempo de paragem de João Félix já é conhecido

Chegou a temer-se o pior mas tudo não passou de um susto. O Atlético de Madrid já deu a conhecer a lesão de João Félix e o tempo de paragem é bem mais reduzido do que se esperava.

O avançado português lesionou-se, este sábado, no encontro com o Valência (1-1) e foi obrigado a abandonar o encontro. No rescaldo do empate - o terceiro seguido para os colchoneros -, Simeone revelou ter falado com o médico e não escondeu a preocupação: "disse-me que a lesão é algo grave".

Mas tudo não passou de um susto. Depois de João Félix fazer uma ressonância magnética e uma radiografia, o Atlético de Madrid informou que o internacional português sofreu uma entorse de grau II no ligamento lateral externo do tornozelo direito. O tempo de paragem, avançam em Espanha, é de duas semanas, o que obriga o camisola sete a não ir a jogo frente ao Leverkusen, a contar para a Liga dos Campeões, e Atlético de Bilbau, Alavés e Sevilha, para o campeonato espanhol.