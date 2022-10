Ten Hag destaca exibições de Ronaldo e Dalot após vitória

O treinador do Manchester United elogiou as exibições de Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot, após a vitória por 1-0 frente ao West Ham.

"O Cristiano esteve muito bem. Teve a iniciativa na primeira parte a pressionar a procurar combinações. No intervalo disse-lhe para não baixar muito, deixar o meio campo e a defesa fazerem o seu trabalho", começou por dizer o treinador do Manchester United. Sobre Diogo Dalot, mostrou estar "contente com o desenvolvimento do lateral", que "está a melhorar de jogo para jogo a nível defensivo".

Relativamente à partida, Ten Hag referiu que na segunda parte o Manchester United não controlou o jogo da melhor forma, mas que a equipa tem "um espírito fabuloso e qualidade para marcar golos".