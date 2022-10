Ten Hag: "Não coloquei Ronaldo por respeito à grande carreira"

Treinador do Manchester United explicou a opção de não colocar Cristiano Ronaldo em campo, na derrota por 6-3 contra o Manchester City, numa decisão que está a motivar muitos comentários nas redes sociais.

Já não bastava ver o próprio clube a ser goleado pelo rival, Cristiano Ronaldo teve de assistir à derrota do Manchester United por 6-3, diante do City, diretamente do banco. Nas redes sociais são muitos os comentários a contestar a decisão do treinador Erik ten Hag, que explicou à comunicação social, após o jogo, a escolha.

"Não coloquei o Cristiano Ronaldo em campo por respeito pela sua grande carreira. Outra razão, foi porque podia colocar o Martial porque ele precisa de minutos", disse.