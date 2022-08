Ten Hag quer saída imediata de Cristiano Ronaldo e Valladolid confirma interesse em Jovane Cabral

O Boavista deu as boas-vindas a Bruno Onyemaech e Bernardo SIlva terá perdido a paciência com o Barcelona. Em Espanha, o Valladolid confirmou o interesse em Jovane Cabral

Sporting: O diretor desportivo do Real Valladolid, Fran Sánchez, confirmou que o clube espanhol está interessado em avançar para a aquisição de Jovane Cabral. "É uma opção que estamos a ponderar. É um perfil que o treinador exigia, e parece-nos um jogador interessante. Há conversas por ele e por outros jogadores", afirmou em declarações proferidas ao jornal "AS". Jovane Cabral fez toda a formação no Sporting e, na época passada, esteve cedido à Lazio. O avançado tem contrato com os leões com os leões até 2023.

Boavista: Bruno Onyemaechi foi emprestado pelo Feirense aos axadrezados até ao final da época, num negócio com opção de compra. Capaz de atuar como central ou lateral esquerdo, o defesa, de 23 anos, esteve vinculado durante quatro temporadas aos "fogaceiros", cuja equipa principal chegou a representar apenas em 2021/22, quando contabilizou dois golos e uma assistência em 29 encontro. Bruno Onyemaechi tinha começado por se destacar no conjunto de sub-23 do Feirense (2018-2020) e ainda experimentou um empréstimo no Vila Real (2020/21), chegando a Santa Maria da Feira após ter acabado a sua formação nos noruegueses do Lillestrøm.

Manchester United: O treinador dos "red devils" quer que a situação de Cristiano Ronaldo fique resolvida o mais rapidamente possível. Segundo o jornal "The Sun", Ten Hag considera que o plantel ficará em melhores condições após a transferência do internacional português e, agora, o clube inglês está à espera de propostas. A mesma publicação garante que o impasse quanto ao futuro do futebolista de 37 anos em torno do futuro terá causado algum desconforto entre a estrutura e o plantel dos red devils.

Hest Ham: O alemão Thilo Kehrer deixou o Paris Saint-Germain e vai representar oclube inglês, tendo assinado um contrato por quatro temporada. Kehrer, de 25 anos, ruma à Premier League depois de ter passado quatro épocas no PSG, em que conquistou três campeonatos, duas taças de França e disputou uma final da Liga dos Campeões.

PUB

Manchester City: Segundo o jornal "Sport", Bernrado Silva está a perder a paciência com Barcelona, que já contratou Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié e Andreas Christensen mas ainda não avançou com qualquer proposta pelo internacional português. Bernardo Silva estará mesmo disposto a mudar-se para a La Liga e terá pedido aos catalães para se "apressarem" a apresentar uma proposta.

Marselha: O clube francês anunciou a contratação de Issa Kaboré. O lateral de 21 anos vai jogar por empréstimo do Manchester City até ao final da época.