Tenerife chama por Mario González mas SAD torce o nariz

Calmaria nas hostes arsenalistas, perto do fecho de mercado. Minhotos não devem voltar a mexer no plantel

O Tenerife, quarto classificado da segunda Liga de Espanha, tem Mario González na mira, com vista ao reforço do plantel ainda no mercado de inverno, mas, segundo o JN apurou, não está a encontrar recetividade na SAD arsenalista, em relação a um eventual empréstimo do avançado.

A imprensa espanhola adiantou que o clube das Canárias elegeu o atacante do Braga como alvo para o reforço imediato do plantel, tendo em vista ajudar no plano de regresso à La Liga.