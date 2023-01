Tengstedt na Luz e João Félix no Chelsea

JN Hoje às 12:52 Facebook

Avançado dinamarquês Tengstedt vai assinar pelas águias e vale um milhão extra ao clube que o vendeu ao Rosenborg. No Brasil, o portista Rodrigo Conceição foi associado ao Flamengo. João Félix é reforço do Chelsea e Aubameyang pode seguir em movimento contrário para o Atlético de Madrid.

Benfica: O avançado Casper Tengstedt, de 22 anos, deverá ser oficializado na Luz nas próximas horas, vindo do Rosenborg, numa contratação de sete milhões de euros, mais três milhões por objetivos. A transferência ocorre apenas seis meses depois de o Rosenborg ter contratado Tengstedt ao Horsens por um milhão de euros. O clube dinamarquês garantiu, na altura, uma percentagem sobre uma transferência futura. Niels Erik Sondergard, diretor desportivo do Horsens, confirmou esse facto ao jornal "Horsens Folkeblad", mas escusou-se a revelar qual o valor da percentagem. Na Dinamarca, fala-se em 15%, o que equivalerá a mais um milhão de euros.

F. C. Porto: No Brasil, o nome de Rodrigo Conceição está a ser associado ao Flamengo. Segundo o portal "Torcedores", o lateral-direito portista foi sugerido ao clube carioca, que estará em busca de reforços para essa posição. A imprensa brasileira diz, no entanto, que o treinador Vítor Pereira tem outras prioridades para o plantel do "Fla".

Sporting: Emprestado ao Estugarda, o atacante Tiago Tomás diz que não terá de tomar "sozinho" a decisão de permanecer no clube alemão. Em declarações ao jornal "Stuttgart Zeitung", Tomás abre a porta à continuidade na Bundesliga, afirmando que se sente "confortável" na equipa germânica. O empréstimo feito pelo Sporting termina em junho e o Estugarda tem uma opção de compra do passe, por 12,5 milhões de euros.

Atlético de Madrid: Com a oficialização da cedência de João Félix ao Chelsea, o clube espanhol tem uma vaga no ataque, e de acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o escolhido poderá ser o gabonês Aubameyang. A confirmar-se, estará na forja uma troca, pois "Auba" joga na equipa londrina. Ainda no Atlético, o jornal "As" noticia que o central turco Soyuncu, em fim de contrato com o Leicester, poderá chegar a Madrid já em janeiro ou no próximo verão.

Chelsea: João Félix está garantido, por empréstimo, mas pode até nem vir a trabalhar com o técnico Graham Potter. Segundo a rádio francesa "RMC", o argentino Mauricio Pocchetino estará na "pole position" para assumir o comando dos "blues", caso Potter venha a ser despedido. O técnico inglês substituiu o alemão Thomas Tuchel, em setembro, mas os maus resultados da equipa de Stamford Bridge podem levar a nova mudança. Em 10.º lugar na Premier League, o Chelsea foi afastado no domingo passado da Taça de Inglaterra, com uma copiosa derrota no estádio do Manchester City (4-0).