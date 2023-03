Ténis de mesa: Inês Fernandes viu o cartão branco de fair-play

Rui Almeida Santos Hoje às 19:50 Facebook

Atleta do Lourosa admitiu que ponto que lhe valia as semifinais do Nacional devia ser repetido.

Com apenas 17 anos, Inês Fernandes fechou o pódio do último campeonato nacional de seniores, em Vila Nova de Gaia, um feito notável que foi abrilhantado por um gesto de fair-play, no jogo dos quartos de final, que lhe valeu um cartão branco a premiar atitudes eticamente corretas.

A vencer por 2-1 em sets e com o resultado em 11-10 no quarto parcial, a atleta do Lusitânia de Lourosa servia para fechar o encontro frente a Mariana Santa Comba, do CTM Mirandela. "Assim que servi meti logo a mão meio no ar a pedir a repetição" por sentir que a bola tinha tocado na rede, conta a jogadora, mas o ponto prosseguiu e acabaria por lhe sorrir.