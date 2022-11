Ténis: suíça Valentina Ryser avança em Lousada

JN Hoje às 21:23 Facebook

A tenista suíça Valentina ​​​​​​​Ryser, terceira cabeça de série do Lousada Indoor Open, qualificou-se, nesta quarta-feira, para os oitavos de final da prova, ao derrotar a qualifier italiana Martina Zara, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-2.

Optando por não disputar a primeira prova devido a lesão, a jogadora suíça chega a Lousada com vontade de atingir as rondas finais, tendo agora como adversária Elizaveta Morozova, que beneficiou do abandono por lesão da francesa Aminata Sall.

A alemã Natalia Siedliska venceu a gaulesa Pauline Courcoux, por 6-1 e 6-2, jogando o acesso aos quartos-de-final com a sueca Julita Saner, vencedora do embate ante a argelina Amira Benaissa, por 6-0 e 6-3.

Em dificuldades esteve Océane Babel. A tenista mais cotada em Lousada precisou de três sets para superar a britânica Georgina Hays, por 6-3, 4-6 e 6-1. Com este triunfo marcou encontro com a holandesa Chanel Janssen, vencedora do duelo com a francesa Helena Mohamed, por 6-2 e 6-4. Destaque ainda para a excelente vitória da ucraniana Yelyzaveta Kotliar ante a experiente tenista lituana Iveta Dapkute, por 6-2 e 6-4. Porém, agora vai ter mais dificuldades já que a sua oponente será a espanhola Celia Cervino Ruiz, que afastou a belga Marie Weckerle, por 7-6 (4) e 6-3.

Amanhã, é dia de regresso aos courts das três tenistas portuguesas ainda em prova, com Matilde Jorge a medir forças com a sueca Tilde Stromquist, Sara Lança, que defronta a belga Clara Vlasselaer e a esquerdina Mafalda Guedes, com duelo agendado com a suíça Tess Sugnaux.

Em anexo as fotos da suíça Valentina Ryser e da francesa Océane Babel.