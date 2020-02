Tenista João Sousa eliminado na estreia no torneio do Dubai

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

O tenista português João Sousa foi este terça-feira eliminado na estreia no torneio do Dubai, ao perder com o sérvio Filip Krajinovic na primeira ronda do ATP 500 dos Emirados Árabes Unidos, em piso duro.

João Sousa, 68.º classificado do ranking mundial, até venceu o primeiro 'set' (6-4) frente a Krajinovic, que ocupa a 33.ª posição da hierarquia da ATP, mas perdeu os dois seguintes, por duplo 6-3, após duas horas e seis minutos de confronto.

O número um nacional quebrou o serviço de Krajinovic na fase inicial do encontro e isso foi suficiente para conquistar o primeiro 'set', mas o sérvio respondeu da mesma forma no segundo parcial, quebrando o primeiro jogo de serviço de João Sousa e impondo-se por 6-3.

João Sousa perdeu os primeiros dois jogos de serviço no terceiro e último 'set', deixando que Krajinovic alcançasse uma vantagem de 3-0, e, apesar de ter 'quebrado' uma vez o adversário, permitiu que o sérvio fechasse o encontro no seu serviço, ao segundo 'match point'.

Krajinovic desequilibrou a balança a seu favor em confrontos com João Sousa, depois de cada jogador ter alcançado antes um triunfo: o sérvio impôs-se em 2018, em Marselha (França), e o português venceu em 2019, em Xangai (China), ambos em três 'sets'.