"Tenistas russos só estão preocupados por não conseguirem fazer transferências bancárias"

Ucraniana Marta Kostyuk disparou em todas as direções e considera "inaceitável" permitir que os tenistas russos possam competir nos circuitos ATP (masculino) e WTA (feminino) de ténis.

"Nos primeiros dias da guerra, todos os meus entes queridos estavam na mesma casa. Se tivesse acontecido alguma coisa, perdia todos de uma só vez. Todas as manhãs ligo à minha família para saber se estão vivos". A mais de 10 mil quilómetros de casa, a ucraniana Marta Kostyuk, que está a participar no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos da América, abriu o coração na conferência de imprensa que se seguiu ao apuramento para a segunda ronda da prova, na qual criticou a forma como os tenistas russos têm lidado com a situação no seu país.

A tenista, de 19 anos, lembra que "todos sabem quem invadiu quem" e garante que "a Ucrânia nunca se irá render". Também critica os russos que dizem "Não à guerra" pois, para si, isso "tem um significado de rendição do meu país, porque todos sabemos o quão louco está Putin e que ele nunca vai parar".

Sobre o comportamento dos tenistas russos, diz-se "revoltada vê-los só preocupados por não conseguirem fazer transferências bancárias". "E o que mais me indigna é que falam disso. É inaceitável e não estou nada de acordo por continuarem a deixá-los competir", acrescenta a atleta.

Com a família ainda na Ucrânia, Kostyuk confessa que tem passado "dias de emoções muito difíceis de controlar". "Ficas louca se não tentares desligar um pouco. Passei dias em que acordava e só pensava se continuaria a ver as pessoas que amo", desabafou, acrescentando que "é inexplicável o que todas as ucranianas no circuito estão a sentir".