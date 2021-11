Tenistas sem vacina não vão jogar o Open da Austrália. Djokovic em dúvida

AC Hoje às 15:48 Facebook

O diretor do Open da Austrália, Craig Tiley, anunciou que os jogadores sem vacina contra a covid-19 não vão competir no torneio, o primeiro "Grand Slam" da temporada, em janeiro de 2022.

O anúncio adensa as dúvidas, no ar desde na final do Open dos EUA, em setembro, sobre a presença do atual número um do "ranking" mundial, Novak Djokovic, que se recusa a revelar se é ou não vacinado.

"A liberdade de escolha é essencial para todos, não interessa se sou eu ou outra pessoa. Seja a vacinação ou outra coisa qualquer na vida, devemos ter liberdade para escolher, para decidir o que fazer", disse Djokovic, em Turim, Itália, durante a participação no torneio de final de época.

As declarações, proferidas esta semana, adensam as dúvidas sobre a presença de Djokovic no Open da Austrália, que se disputa de 17 a 30 de janeiro de 2022, em Melbourne, no estado australiano de Vitoria.

Djokovic, número um do mundo, soma 20 títulos do Grand Slam, a par do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer. Com vitórias em Melbourne, o tenista sérvio ambiciona superar os outros dois grandes rivais, mas primeiro terá de superar as dúvidas que sobre a vacina.

No mês passado, Djokovic disse que estava à espera da decisão do diretor do torneio para decidir se ia à Austrália jogar. "Adoraríamos tê-lo cá", disse Carig Tiley. "Mas Novak sabe que tem de ser vacinado para jogar", acrescentou o principal responsável pela organização do primeiro "major" da temporada de ténis.

Segundo dados recentes citados pela BBC, 80 dos 100 tenistas melhor classificados no "ranking" ATP estão vacinados. No torneio feminino, a WTA, não há dados disponíveis, mas parece não faltar confusão.

Segundo a direção do WTA, todas as jogadoras podem viajar para Melbourne. Em carta enviada às atletas, o organismo que gere a elite do ténis feminino mundial acrescenta que, independentemente do estado da vacinação, as tenistas têm de mostrar um teste negativo à covid-19 feito até 72 horas da partida para a Austrália.

O primeiro-ministro do estado de Vitoria, Daniel Andrews, deixou claro, há semanas, que não acreditava que atletas sem vacina pudessem ser autorizados a entrar na Austrália, país que tem aplicado algumas das medidas mais restritivas contra a covid-19 desde o início da pandemia.

Em 2021, os jogadores e respetivas equipas de apoio, viajaram para a Austrália 15 dias antes do torneio e foram obrigados a fazer uma quarentena de 14 dias. Alguns nem sequer foram autorizados a sair do hotel depois de serem revelados casos de covid-19 nos voos em que haviam viajado.