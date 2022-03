Tensão de pouca dura entre Amorim e Conceição no fim do clássico

JN Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o apito final do clássico entre o Sporting e o F. C. Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador dos leões foi tirar satisfações junto do banco azul e branco.

O apito final do Sporting-F. C. Porto desta quarta-feira ficou marcado por um momento de tensão. Ruben Amorim foi procurar Sérgio Conceição no banco azul e branco e fez sinal dando a entender que os jogadores portistas falsearam alguns lances faltosos durante o jogo.

Os dois técnicos acabaram quase com as cabeças encostadas mas acabaram separados pelas respetivas equipas técnicas.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-feira, o Sporting, em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Sarabia, Taremi e Evanilson marcaram os golos do jogo. Tondela e Mafra disputam, na quinta-feira, o outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça, com a segunda mão a disputar-se entre 19 e 21 de abril.