Ter o Natal no coração mesmo longe de casa

Bernardo Monteiro Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Taha Zareei, Agustín Guerra, Juan Renteria e Samuel Agosti são quatro jovens jogadores da Divisão de Elite da A. F. Porto que saíram, respetivamente, do Irão, Argentina, Colômbia e Estados Unidos à procura do sucesso desportivo e é nesta quadra que mais sentem o peso da distância.

O Natal é uma celebração de união, amor e família. Mas, para quem está longe de casa, com o objetivo de perseguir o sonho de singrar no mundo do futebol, ganha outro significado. Taha Zareei, Agustín Guerra, Juan Renteria e Samuel Agosti são quatro jovens jogadores da Divisão de Elite da A. F. Porto que saíram, respetivamente, do Irão, Argentina, Colômbia e Estados Unidos à procura do sucesso desportivo e é nesta quadra que mais sentem o peso da distância. Embora a tecnologia facilite o contacto com os familiares, os milhares de quilómetros que os separam de casa tornaram o Natal um dia com uma relevância diferente e no qual aliam as tradições culturais do país de origem a novas experiências.

Taha Zareei (Irão), guarda-redes do Sousense