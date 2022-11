Ter um clube na Liga pode render 8,5 milhões ao distrito

JN Hoje às 16:32 Facebook

Estudo realizado pelo Barómetro e Observatório do Futebol da Liga Portugal e o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) foi apresentando no Thinking Football Summit.

Um estudo intitulado "O Futebol Profissional na dinâmica do desenvolvimento do Futebol Distrital" pretendeu analisar o impacto económico das ligas profissionais nos municípios e chegou à conclusão de que ter um clube na Liga portuguesa pode render vários milhões de euros ao distrito a que esse clube pertence.

De acordo com o que foi apresentado este sábado, durante o Thinking Football Summit, ter uma equipa na Liga Portugal Bwin rende cerca de 8,5 milhões de euros ao distrito, entre impactos diretos e indiretos, enquanto o impacto de um clube da Liga Portugal SABSEG num distrito é de 1,5 milhões de euros.

Entende-se por receitas diretas as que estão relacionadas com receitas de bilheteira, direitos e publicidade, enquanto o impacto indireto diz respeito, por exemplo, à movimentação económica com deslocações de adeptos.

O estudo, apresentado por Daniel Sá e que contou com as presenças das Associações de Porto, Braga, Algarve e Aveiro, nasceu de uma parceria entre o Barómetro e Observatório do Futebol da Liga Portugal e o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

De acordo com um comunicado da Liga de Clubes, todo o painel foi unânime em considerar que o futebol profissional tem um impacto direto e alavanca o futebol distrital, de contexto amador. "O Futebol Profissional é o topo da pirâmide, mas tudo tem a ver com o trabalho das associações. A Liga Portugal não pode descurar o futebol amador. Não se gere o topo da pirâmide sem perceber a base. É preciso entender a visão e a realidade das associações", explicou Daniel Sá, na primeira intervenção.

"Um clube na Primeira Liga motiva outras questões. Braga tem cinco na Primeira Liga, espero ter seis na próxima época, com o Moreirense. Isto alavanca o Futebol amador, as comunidades passam a ter mais dinheiro para patrocinarem Clubes amadores. O impacto económico é enorme", reforçou Manuel Machado, presidente da AF Braga.