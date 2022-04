Ter um pavilhão próprio é o sonho de uma vida para este clube de Guimarães

JUNI, clube de Guimarães, gasta 600 euros mensais no arrendamento de espaços para a formação

Fundada a 29 de janeiro de 1971 por um padre, a JUNI - Jovens Unidos Num Ideal - associação da freguesia da Costa e da Paróquia de Santa Marinha da Costa, ambas no concelho de Guimarães, nasceu para proporcionar aos jovens a prática do desporto. Depois do atletismo, o futsal é a mais recente modalidade, criada em 2012 com uma equipa de iniciados.

Tem um parque desportivo composto por um complexo de três piscinas, parque infantil, ringue polivalente, balneários, parque recreativo, bar e pista de atletismo, contudo, não tem pavilhão próprio para a prática da modalidade e, por isso, a luta para manter a secção em atividade é constante. "Andamos sempre com a casa às costas e não é fácil. Antes da pandemia, tínhamos seis escalões a treinar em quatro pavilhões diferentes", lembrou Daniel Castro, diretor-desportivo. "É complicado em termos logísticos para o clube, mas também para os jovens e para os pais, que fazem um esforço enorme".