Terceira jornada da Liga Europa concluída

Após o fecho da terceira ronda da prova rainha da Europa destaca-se a vitória do Braga contra o Ludogorets (1-0), mas também resultados assinaláveis como a reviravolta do Leicester, em casa do Spartak de Moscovo (3-4).

Eis os resultados da jornada:

Grupo A:

Sparta Praga - Lyon, 3-4

Rangers - Brondby, 2-0

Grupo B:

PSV - Mónaco, 1-2

Sturm Graz - Real Sociedad, 0-1

Grupo C:

Nápoles - Legia, 3-0

Spartak Moscovo - Leicester, 3-4

Grupo D:

Eintracht Frankfurt - Olympiakos, 3-1

Fenerbahçe - Antuérpia, 2-2

Grupo E:

Lazio - Marselha, 0-0

Lokomotiv - Galatasaray, 0-1

Grupo F:

Ludogorets - SC Braga, 0-1

Midtjylland - Estrela Vermelha, 1-1

Grupo G:

Celtic - Ferencváros, 2-0

Bétis - Leverkusen, 1-1

Grupo H:

Rapid Viena - Dínamo Zagreb, 2-1

West Ham - Genk, 3-0