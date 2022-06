Terceiro período arrasador permitiu aos Warriors empatarem a final da NBA

JN/Agências Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O "famoso" terceiro quarto dos Golden State Warriors reapareceu no domingo em força e valeu uma confortável vitória caseira sobre os Boston Celtics (107-88), para empatar (1-1) a final da NBA.

Depois de atingir o intervalo a vencer por apenas dois pontos (52-50), graças a tangenciais parciais de 31-30 e 21-20 nos dois primeiros períodos, o cinco de Steve Kerr arrasou no terceiro (35-14), conquistando uma decisiva vantagem de 23 pontos (87-64).

Um parcial de 6-0 a abrir o quarto, para um avanço de 29 pontos (93-64), acabou em definitivo com o encontro, a longos 10.45 minutos do final, não dando ilusões aos Celtics, que, no primeiro jogo, viraram um 92-80 em 108-120 no derradeiro parcial (16-40).

Stephen Curry liderou os anfitriões, com 29 pontos, seis ressaltos, quatro assistências e três ressaltos, secundado por Jordan Poole, autor de 17 pontos, incluindo um triplo do meio-campo para fechar o determinante terceiro quarto.

Por seu lado, Jayson Tatum, que só tinha marcado 12 pontos no primeiro jogo, subiu para 28, liderando os Celtics, enquanto Jaylon Brown somou 15 pontos na primeira parte e apenas dois na segunda.

Apesar do pesado desaire, o conjunto de Boston não perdeu o fator casa, que conquistou com o triunfo no jogo inaugural, e recebe agora os Warriors quarta e sexta-feira, sendo já certo que a final terá um mínimo de seis encontros.