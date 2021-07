Terminada a fase de grupos do futebol em Tóquio: surpresas e muitos golos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:31 Facebook

Terminou esta quarta-feira a fase de grupos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Oito seleções estão apuradas para os quartos-de-final, com destaque para as eliminações da França, Alemanha e Argentina.

Grupo A

O Japão foi o grande vencedor do grupo, com nove pontos somados, seis golos marcados e apenas um sofrido. Carregado pelo talento de Takefusa Kubo, que marcou três golos em três jogos, foi o único país a vencer os todos os jogos.

O percurso do México foi bastante positivo, tendo apenas perdido para o Japão e vencido os outros jogos por diferença de três golos (4-1 à França e 3-0 à África do Sul). A França teve um torneio algo desapontante, ao sofrer derrotas pesadas com o México e Japão e apenas ter vencido a África do Sul com dois golos marcados nos minutos finais.

A África do Sul, que conta com Luther Singh e Lyle Foster, ambos jogadores de clubes da Liga portuguesa, perdeu os três jogos.

Grupo B

A Coreia do Sul terminou no primeiro lugar do grupo, chegando ao sucesso depois de ter começado a perder frente à Nova Zelândia. No jogo seguinte, contra a Roménia, golearam por 4-0 e neste último encontro atropelaram as Honduras por 6-0. Kang-In Lee foi, sem surpresas, uma das grandes figuras da equipa, assim como Hwang Ui-Jo, ambos com três golos marcados.

A Nova Zelândia somou os mesmos quatro pontos que a Roménia, mas a diferença de golos negativa dos romenos ditou a eliminação. As Honduras conseguiram apenas uma vitória e foram afastadas do torneio no último lugar do grupo.

Grupo C

A Espanha fez uma fase de grupos razoável, tendo em conta a qualidade de plantel disponível, a conseguir apenas uma vitória e dois empates, mas a terminar no primeiro lugar com cinco pontos. O Egito surpreendeu e passou aos quartos-de-final, ao segurar o empate contra a Espanha e vencer a Austrália no último jogo.

Esperava-se mais de uma Argentina com vários jovens talentos. A seleção albiceleste apenas venceu o Egito e não conseguiu ultrapassar a fase de grupos. Por fim, a Austrália somou três pontos e terminou no último lugar.

Grupo D

O campeão em título Brasil continua a caminhada de defesa da medalha de ouro. Venceu a Alemanha por 4-2 e a Arábia Saudita por 3-1, com um empate contra a Costa do Marfim a meio do percurso. Richarlison está em grande forma com cinco golos marcados e Bruno Guimarães é a peça que faz o motor brasileiro funcionar. Terminaram no primeiro lugar do grupo com sete pontos.

A Costa do Marfim surpreendeu e apurou-se para os quartos-de-final do torneio ao somar cinco pontos, mais um que a Alemanha, que foi uma das desilusões, ao ter sido eliminada numa fase tão precoce. Os germânicos contaram com jogadores como Kruse, Henrichs e Arnold, que se esperava que dessem uma vantagem à equipa em relação às outras.

A Arábia Saudita perdeu os três jogos, não tendo somado nenhum ponto.

Quartos-de-final

A fase a eliminar inicia-se no próximo sábado com os seguintes encontros: Espanha x Costa do Marfim; Japão x Nova Zelândia; Brasil x Egito; Coreia do Sul x México.