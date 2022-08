Terrell Carter regressa a Portugal para reforçar o Benfica

JN Hoje às 16:05 Facebook

Poste norte-americano Terrell Carter está de regresso a Portugal para reforçar o Benfica. Jogador reencontra Noberto Alves, treinador com quem trabalhou em 2020/2021.

"É incrível poder jogar no Benfica, principalmente quando olhamos para todos estes troféus. Não tinha noção. Estou impressionado com o Museu [Benfica - Cosme Damião] e ansioso", destacou Terrell Carter em declarações à BTV.

Posso trazer confiança, força e capacidade física à equipa. Tento também ser sempre positivo. Estas são algumas das minhas qualidades", reforçou.

Terrell Carter, de 26 anos, começou a jogar basquetebol nos Fresno State Bulldogs, da Liga Universitária dos Estados Unidos da América. Em 2018/19 transferiu-se para o Canadá, onde alinhou pelos Island Storm. No currículo conta ainda com experiências no Ankara Anadolu (2019/20), na Oliveirense e no Steaua Bucareste (2021/22), bem como nos mexicanos do Abejas de León.