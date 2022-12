Tess Sugnaux sagra-se campeã em Lousada

JN Hoje às 19:58 Facebook

A tenista suíça Tess Sugnaux sagrou-se, este domingo, campeã da segunda prova do Lousada Indoor Open, depois de vencer a compatriota Valentyna Ryser, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2.

Em apenas 1 hora e dois minutos, Sugnaux, confirmou o bom momento de forma que atravessa nesta fase final da temporada. A tenista de 27 anos, já não conhecia o sabor da vitória em singulares desde o ano de 2016, quando conquistou um torneio então dotado com 10 mil dólares, em Madrid.

Quanto a Ryser, finalista vencida, já conta no palmarés dois títulos, o último alcançado este ano, em Espanha, num torneio de igual categoria. Na cerimónia de entrega de prémios marcaram presença o vereador do desporto da Câmara Municipal de Lousada, António Augusto Silva, e o presidente da Associação de Ténis do Porto, Paes de Faria.