Teste negativo passa a ser obrigatório para ir a jogo

A Liga e os departamentos médicos dos clubes das competições profissionais em Portugal estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira. Tornou-se obrigatória a apresentação de um teste negativo à covid-19 para ir a jogo.

O objetivo da reunião passou por rever as medidas de prevenção do covid-19, seguindo as indicações da Direção-Geral da Saúde e, além da obrigatoriedade de teste negativo, também a necessidade do uso de máscara por todos os elementos do banco de suplentes (à exceção do treinador principal) voltou a ser reforçada.

Também o reforço das medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo foi uma das temáticas abordadas.

Ainda neste âmbito, a Liga lançou uma nova campanha em conjunto com a DGS, com o objetivo de sensibilizar o cumprimento das medidas contra o covid-19 no período festivo.