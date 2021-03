Teste rápido de Matheus Nunes acusou positivo à covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 19:34 Facebook

A SIC avançou esta quarta-feira que Matheus Nunes acusou positivo à covid-19, num dos testes rápidos que o Sporting realiza diariamente. A notícia foi, entretanto, confirmada pelo JN. Ainda de acordo com as informações por nós recolhidas, o médio luso-brasileiro já não participou no treino de hoje.

Contactado pelo JN, o Sporting não confirma a notícia.

Em todo o caso, terá sido na terça-feira que Matheus Nunes acusou positivo e, como é habitual nestas situações, foi prontamente isolado do restante grupo e aguarda, agora, pelo resultado do teste PCR.

Tanto na sessão de treino de hoje como na de ontem, Ruben Amorim chamou dois médios da formação do clube. Foram eles Dário Essugo e Bruno Paz.