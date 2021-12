Testes e pulseira para assistir ao Sporting - Boavista

Hoje às 16:31 Facebook

Para assistir ao encontro de sábado entre Sporting e Boavista, os adeptos devem apresentar prova válida de que estão negativos à covid-19. Serão também disponibilizadas pulseiras, a partir desta sexta-feira, para evitar longas filas de espera, dispensando a apresentação do certificado no momento de entrada.

A evolução da situação pandémica em Portugal levou à regressão no que toca às medidas anti-covid 19 e, por isso, o jogo entre leões e panteras, para a 14.ª jornada da Liga, vai ter condições para o acesso dos adeptos. Todos os que desejarem assistir ao encontro, excetuando os menores de 12 anos, terão de apresentar um certificado de testagem/recuperação, teste negativo (PCR 72h ou antigénio 48h antes do jogo) ou um autoteste com certificado das entidades competentes, juntamente com o respetivo bilhete.

Para evitar o transtorno que a testagem disponível nas imediações do estádio (com um custo de dez euros por teste), juntamente com o tempo necessário para a verificação dos requisitos, pode significar o Sporting disponibilizou pulseiras que substituem a apresentação destes elementos à entrada do jogo. Estas podem ser adquiridas no Estádio de Alvalade ou em determinados Núcleos sportinguistas, de modo a agilizar o processo de acesso ao recinto de jogo, após a apresentação dos dados necessários.