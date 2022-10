Testes PCR deixam de ser obrigatórios para entrar no Catar

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

A apresentação de teste PCR ou antigénio à chegada ao Catar vai deixar de ser obrigatória a partir de 01 de novembro, anunciou, esta quarta-feira, o ministério da saúde do país que vai receber o Mundial 2022 de futebol.

Apenas os visitantes detentores de um cartão Hayya estão autorizados a entrar naquele país árabe, sendo que este visto apenas é concedido às pessoas que tenham bilhete para jogos ou convites, e a quem faça parte da organização da competição.

Da mesma forma, a aplicação de rastreamento Ehteraz, que era obrigatória para entrar em espaços públicos fechados, como metros ou centros comerciais, também deixará de ser obrigatória a partir de 01 de novembro, exceto em estabelecimentos de saúde.

Esta decisão do governo surge na sequência do "crescente declínio no número de casos de infeção por covid-19 no mundo e no Catar, e da implementação do programa nacional de vacinação" no país.

A utilização de máscara é apenas obrigatória em estabelecimentos de saúde.

As autoridades cataris tinham anunciado anteriormente que a inoculação da vacina contra a covid-19 não era obrigatória para entrar no país, mas que os visitantes teriam de apresentar um teste PCR com resultado negativo realizado 48 horas antes da partida para o Qatar, ou um teste antigénio com menos de 24 horas.

Os cidadãos do Catar e residentes também deixarão de ser obrigados a apresentar um teste realizado 24 horas antes da chegada ao país.