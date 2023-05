Thales Falcão deixa o Benfica e regressa ao Brasil

Rui Almeida Santos Hoje às 14:49 Facebook

Thales Falcão vai deixar o Benfica para voltar ao Brasil, tendo tudo acertado para representar o Joinville, anunciou o campeão português.

O central Thales Falcão deixa o Benfica no final de junho, quando expira o seu contrato com as águias, para reforçar o Joinville, da Série A brasileira.

O atleta, de 27 anos, passou apenas uma temporada na Luz, ajudando os encarnados a conquistar a Taça de Portugal e o campeonato nacional.

Oriundo do Farma Conde, do Brasil, Thales Falcão participou em 41 jogos na última época, entre campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e Liga dos Campeões, tornando-se rapidamente numa das figuras principais da equipa comandada por Marcel Matz.