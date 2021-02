Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:39 Facebook

Este domingo é dia de Super Bowl e o cantor promete ser um dos protagonistas da noite. O canadiano investiu mais de sete milhões de dólares do próprio bolso e vai ter o espetáculo mais longo da história da prova.

Depois de nomes como Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake ou Bruce Springsteen, é a vez de Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, brilhar no intervalo do Super Bowl, que marca o fim da época da NFL, desta vez disputado entre os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs.

À boa maneira americana, o final do campeonato não se resume apenas à vertente desportiva e não é só do resultado e dos jogadores que se vai falar no dia seguinte. O "half-time show", geralmente visto por mais de 100 milhões de pessoas só na TV, assume um papel preponderante e, talvez por saber disso, o músico promete não fazer a coisa por menos e já investiu sete milhões de dólares, cerca de cinco milhões de euros, do próprio bolso para fazer o intervalo valer a pena. "Quero ter um espetáculo à minha imagem", explicou, em entrevista à NFL Network.

Depois do espetáculo de Shakira e Jennifer López no ano passado, o mais visto de sempre, as expectativas estão altas. Mas, por enquanto, da atuação de The Weeknd pouco se sabe. Há rumores de que não vão faltar convidados especiais, como Ariana Grande, Drake ou a espanhola Rosalía, mas o canadiano não abriu o jogo: "Tenho ouvido muitos rumores... mas não apostaria nisso".

Ao contrário dos anos anteriores, o músico não vai poder contar com casa cheia - devido à pandemia vão estar apenas 22 mil espectadores no estádio - mas o intérprete de temas como "I Can't Feel My Face", "The Hills", "Starboy", "Pray For Me" ou "Blinding Lights" vai atuar cerca de 24 minutos, tornando-se no maior espetáculo de sempre, à frente de Michael Jackson (1993, 17.06), Shakira e Jennifer Lopez (2020, 14.21) e Maroon 5 (2019, 13.51).

Super Bowl depois da polémica com os Grammys

Em novembro, o músico canadiano que vai atuar em Portugal a 25 de outubro​​​​​​ 2022, esteve envolvido numa polémica devido à nomeação dos Grammys. The Weeknd era visto como um dos grandes candidatos aos prémios mas, para surpresa de todos, nem o álbum "After Hours" nem o single "Blinding lights", uma das músicas mais ouvidas de 2019, estavam na lista de nomeados.

O músico reagiu prontamente e acusou os Grammys de "corrupção": "Têm o dever de ser transparentes, perante mim, os meus fãs e a indústria", escreveu nas redes sociais. Segundo o site TMZ, os Grammys exigiram uma atuação exclusiva e obrigaram o canadiano a escolher entre os prémios musicais e o Super Bowl.

Ainda segundo a mesma publicação, The Weeknd tentou manter os dois convites mas acabou por ser riscado das nomeações. Mais tarde, o canadiano, que já tinha vencido três Grammys, afirmou mesmo que as premiações acabaram por "deixar de ter significado".