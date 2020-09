Thiago Alcântara oficializado no Liverpool e Higuaín no clube de Beckham em Miami

JN Hoje às 20:57 Facebook

O anúncio oficial da contratação do médio espanhol Thiago Alcântara pelo Liverpool, bem como a confirmação da ida de argentino Gonzalo Higuaín para a liga norte-americana, são as novidades de um dia de transferência muito parado.

Liverpool: Os "reds" oficializaram a contratação do médio internacional espanhol Thiago Alcântara, que assinou um "contrato de longa duração" depois de sete épocas no Bayern de Munique. O Liverpool não revelou valores da transferência, nem a duração do vínculo do médio, mas a imprensa inglesa avança que o jogador custou 22 milhões de euros, além de cinco milhões em variáveis, e assinou contrato até 2024. "É um sentimento maravilhoso. Estava à espera deste momento há muito tempo e estou muito feliz por estar aqui. Quero alcançar todos os objetivos no clube e ganhar o maior número de troféus possível", afirmou Thiago, de 29 anos, em declarações reproduzidas no site oficial do Liverpool. Já o treinador Jurgen Klopp, congratulou-se com a contratação do internacional espanhol: "É simplesmente fantástico. Estou muito feliz por termos conseguido esta contratação. Sei que as pessoas no Bayern queriam mantê-lo a todo o custo, pela importância que ele teve no clube, mas ele queria um novo desafio e optou por nós".

Manchester City: O clube treinado por Pep Guardiola vai emprestar ao Girona o guarda-redes Aro Muric, 21 anos, do Kosovo, e o avançado espanhol Pablo Moreno, 18 anos: A cedência dos dois jogadores é válida por uma temporada. O guardião, que tem contrato até 2024, conta com cinco jogos pelo Manchester City, tendo sido emprestado ao Nottingham Forest. Já o avançado juntou-se aos "cityzen" este verão vindo da Juventus, pela qual fez jogos pelos sub-23, depois de ter feito a formação no Barcelona.

Juventus: O internacional argentino Gonzalo Higuaín vai jogar na Liga Norte-americana (MLS), ao serviço do Inter Miami, depois de sair da Vecchia Signora, anunciou o emblema que tem como um dos donos o ex-jogador inglês David Beckham. "Bem-vindo ao Inter Miami Gonzalo Higuaín", publicou na rede social Twitter a equipa norte-americana, uma mensagem acompanhada por um vídeo com golos do avançado, que deixa a equipa de Turim aos 32 anos, após uma época em que marcou 11 golos em 44 jogos.