Thiago Alcântara troca Bayern pelo Liverpool em dia calmo

A confirmação da saída do médio espanhol Thiago Alcântara do Bayern de Munique para os ingleses do Liverpool chegou através do presidente do emblema alemão, num dia bastante calmo no negócio das transferências.

Bayern Munique: O Bayern Munique aceitou transferir o internacional espanhol Thiago Alcântara para o Liverpool, confirmou o presidente do campeão alemão e europeu, Karl-Heinz Rummenigge, explicando ser esse "o grande desejo" do médio, que deverá assinar por quatro épocas. "Era o seu grande desejo, muito simplesmente, de fazer algo novo antes do fim da carreira", declarou Rummenigge, em declarações ao jornal alemão "Bild", através das quais confirmou a saída do médio, de 29 anos. Proveniente do Barcelona, Alcântara cumpriu sete anos em Munique, nos quais foi sempre campeão da Alemanha, ganhando na época transata a Liga dos Campeões, em Lisboa, em agosto passado, feito que já havia logrado em 2011, com os catalães.

S. C. Braga: Os arsenalistas emprestaram o extremo Murilo aos espanhóis do Maiorca, da 2.ª Liga, com opção de compra no fim da época 2020/21. O jogador brasileiro, de 25 anos, vai voltar a jogar nesse escalão do futebol de Espanha, depois de, na segunda metade da época passada, ter aí alinhado pelo Sporting de Gijón. "É uma grande oportunidade para mim. Conheço a segunda divisão, os clubes e o estilo de jogo do futebol em Espanha", disse o jogador, em declarações ao site oficial do Maiorca.

V. Guimarães: O defesa venezuelano Victor García reforçou o Alcorcón, da 2.ª Liga espanhola, por duas épocas, após ter saído do Vitória de Guimarães. "O lateral direito Victor García assinou por duas temporadas com o Alcorcón, com possibilidade de extensão de contrato", lê-se no comunicado publicado pelo emblema da comunidade autónoma de Madrid, que iniciou o campeonato no domingo, com um empate no reduto do Mirandés (0-0). O futebolista, de 26 anos, vai cumprir a primeira experiência em Espanha, depois de oito épocas a jogar em Portugal, ao serviço do F. C. Porto, clube que representou entre 2012/13 e 2015/16, do Nacional (2016/17), cedido pelos dragões, do Vitória de Guimarães, em 2017/18 e 2019/20, e do Famalicão, em 2018/19, por empréstimo dos vimaranenses.

Santa Clara: O defesa Steven Pereira, que esteve emprestado na época passada ao Académico de Viseu, rescindiu com o emblema açoriano. "A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Steven Pereira para a revogação do vínculo contratual que ligava ambas as partes", assinala o clube em nota de imprensa. O jogador de 26 anos, que tanto pode jogar na faixa direita ou no centro da defesa, chegou ao Santa Clara na época 2019/20, não tendo, contudo, representado a equipa, uma vez que foi emprestado ao Académico de Viseu, onde cumpriu 13 jogos e marcou um golo.

Marítimo: Zainadine e René Santos, a dupla de defesas-centrais dos madeirenses, têm suscitado interesse em outros clubes, afirmou o presidente Carlos Pereira. "É verdade que houve sondagens e ainda há clubes interessados no René Santos, como também houve interesse e abordagens pelo Zainadine, mas os valores têm de ser bem negociados", salientou o dirigente do Marítimo, não escondendo a vontade de fazer "circulação de ativos", embora defenda que o clube tem de estar precavido, com "um campeonato atípico à vista".