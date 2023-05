Thiago e Quaresma na escola a pedir apoio para o jogo do Arouca

JN Hoje às 15:14 Facebook

Os jogadores Thiago e Quaresma juntaram-se à mascote do Arouca, o Ibéricus, numa visita ao polo escolar de Canelas e da Boavista. Os estudantes do concelho não pagam para ver o encontro com o Chaves, no sábado.

Com o apuramento para as eliminatórias da Liga Conferência a apenas um ponto de distância, o Arouca vai abrir as portas a todos os estudantes do concelho para o encontro com Chaves, no sábado (15.30 horas), o último no Estádio Municipal esta temporada.

Para promover a iniciativa, o guarda-redes Thiago e o defesa Quaresma visitaram o pólo escolar de Canelas e da Boavista, na companhia da mascote do clube, o Ibéricus.

Os jogadores fizeram as delícias dos mais novos, posando para fotografias e distribuindo autógrafos. As crianças, que frequentam o ensino primário, receberam ainda bilhetes para a partida com os transmontanos, no sábado.

Os estudantes do concelho que quiserem assistir ao jogo terão de apresentar o cartão escolar para poderem levantar um bilhete nas bilheteiras do estádio.

Quanto aos sócios cativos têm direito a dois bilhetes de acompanhante, e os sócios normais a um na compra de um ingresso para o encontro com o Chaves.