Thiago Monteiro é o novo campeão do Braga Open

Tenista brasileiro, de 27 anos, derrotou o sérvio Nikola Milojevic para conquistar o sexto título da carreira no ATP Challenger Tour. Já não vencia desde janeiro de 2020.

Thiago Monteiro (90 do ranking mundial ATP) é o novo campeão do Braga Open. O tenista brasileiro derrotou o sérvio Nikola Milojevic (148.º ATP) por duplo 7-5, em duas horas e 31 minutos, e alcançou o sexto título da carreira.

No final, o sentimento de alegria era imenso. "Foi muito bom. O court estava cheio, não esperava tanta gente mas a comunidade brasileira é grande e hoje tinha várias bandeiras e camisolas do Brasil. Isso foi algo que me deu bastante motivação e bastante energia, na verdade ao longo de toda a semana eu senti o carinho das pessoas e isso é muito gratificante, então tinha de dar o meu melhor e ter uma boa postura. Fico feliz por também ter conseguido dar-lhes este título", comentou.

Já Nikola Milojevic considerou que a final foi resolvida "em poucos pontos", com o adversário a sair por cima nos mais importantes. "No geral, acho que fiz um bom encontro e fui capaz de salvar aqueles set points e regressar ao jogo. No segundo set foi parecido, recuperei da desvantagem para igualar, mas ele serviu melhor, teve mais pontos de borla e isso foi um dos aspetos mais importantes", concluiu.

Este foi o sexto triunfo em nove finais para Thiago Monteiro no ATP Challenger Tour e o primeiro em quase dois anos.