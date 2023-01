Thibaut Pinot anuncia fim da carreira no final da época

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

O ciclista francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) anunciou hoje que vai colocar um ponto final na carreira profissional no final da temporada 2023, após 13 anos ao mais alto nível em que esteve no pódio do Tour 2014.

Aos 32 anos, o trepador francês deu conta da decisão numa entrevista ao jornal francês L'Équipe, no qual manifestou a vontade de aproveitar "a vida autêntica" depois de anos em cima da bicicleta e períodos menos bons.

Após uma carreira afetada por numerosas lesões e azares, sobretudo nos últimos anos, Pinot sente-se "pronto" para 'arrumar' a bicicleta, garantindo uma última tentativa em várias corridas, entre elas a Volta a Itália, o objetivo principal da derradeira época.

O francês, um dos favoritos do público francês (e não só), espera ainda participar na Volta a França, que elenca como a sua favorita, entre outras corridas, nos últimos meses de Groupama-FDJ, o conjunto que representou toda a vida.

"Quando correr, saberemos todos que é pela última vez, antes de me enfiar num buraco", explicou.

Entre os principais destaques no currículo de Pinot, nota para nove participações no Tour, com um terceiro lugar na geral final de 2014, quando venceu a classificação de melhor jovem.

Na Volta a Itália, o melhor foi um quarto lugar, em 2017, e em Espanha conseguiu ser sexto em 2018, ano em que conseguiu o maior triunfo da carreira, a Volta à Lombardia, único 'Monumento' do ciclismo que decidiu correr.

Recebeu duas vezes o prémio Vélo d'Or, em França, e conseguiu três etapas na 'Grande Boucle', duas na Vuelta e uma no Giro, com 33 triunfos profissionais ao todo, incluindo um título nacional de fundo.

Pinot, conhecido também pela ligação ao mundo rural -- cria animais, nomeadamente cabras e vacas -, foi ainda quarto classificado na Volta ao Algarve em 2016.