Thierry Henry rendido a Gonçalo Ramos

As últimas exibições de Gonçalo Ramos têm ecoado um pouco por todo o Mundo e nem Thierry Henry escapou. O antigo craque francês rendeu-se à capacidade goleadora do avançado português e acredita que o número 88 vai render muitos milhões aos cofres dos encarnados.

"Este miúdo está em alta e é da formação. Temos falado dos jogadores que eles [Benfica] venderam. Acho que ele vai ser o próximo", vaticinou Henry.

O ex-avançado mostrou-se surpreendido por Gonçalo Ramos ainda não ter saído do Benfica e prevê uma venda milionária caso as águias se sagrem campeãs. "Tem de fazer mais. Foi uma surpresa aquilo que fez no Mundial. Penso que, se continuar assim na Champions e se o Benfica vencer o campeonato, podemos ter aqui um caso sério", concluiu Henry.

O número 88 marcou por duas vezes no último triunfo contra o Club Brugge e este ano já leva 23 golos marcados em 34 partidas.