Thierry Neuville lidera primeiro dia do rali da Suécia

O belga Thierry Neuville foi o mais rápido no primeiro dia do Rali da Suécia, a segunda prova do campeonato do mundo, sem os franceses Sébastien Ogier e Sébastien Loeb, campeão do mundo e líder do Mundial, respetivamente.

Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão do mundo e bicampeão em título, e Loeb (Ford Puma), recordista de títulos com nove e líder do Mundial, vão apenas alinhar em algumas das rondas do campeonato do mundo de 2022.

Neuville (Hyundai i20) assumiu a liderança e terminou o primeiro dia de prova com o tempo de 1:02.31,2 horas e 4,3 segundos de avanço sobre o finlandês Källe Rovanperä (Toyota Yaris), que é segundo.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) sentiu dificuldades com a gestão de pneus na sétima e última especial do dia e caiu de segundo para terceiro, a 7,4 segundos do comandante.

Quem não terminou esta jornada foi o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), campeão do mundo em 2019, com problemas no sistema híbrido do seu carro, quando era segundo classificado, abandonando na penúltima especial do dia.

Pelo caminho ficou também o irlandês Craig Breen (Ford Puma), que se despistou a alta velocidade ainda durante a manhã, quando a água do limpa para-brisas congelou no vidro, dificultando a visibilidade.

O finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) é o quarto classificado, a 8,8 segundos do líder. O sueco Oliver Solberg (Hyundai i20) é o quinto, mas já a 28,1 segundos, depois de ter perdido 14 segundos com um erro cometido na última especial do dia.

"Foi um bocado estúpido", admitiu o jovem piloto sueco, filho do antigo campeão mundial Peter Solberg (2003).

O líder teve "uma tarde limpa" em que conseguiu "gerir os pneus muito bem", aproveitando o facto de o carro estar "a funcionar na perfeição".

"Fizemos algumas pequenas alterações na assistência e senti-me confortável, pelo que pude guiar depressa. Julgo que até terei poupado em demasia os pneus na especial mais longa, mas jogámos bem", frisou Thierry Neuville, no final.

Este sábado disputa-se o segundo dos três dias de prova, com 82,3 quilómetros, divididos por seis troços cronometrados.