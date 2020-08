Thomas Tuchel: "Deixámos o coração em campo"

JN Ontem às 23:23 Facebook

Apesar da derrota com o Bayern de Munique, e do semblante de tristeza, Thomas Tuchel mostrou-se orgulhoso com a exibição da equipa parisiense.

"Demos tudo e deixámos o coração em campo. Eu sempre senti que o primeiro golo poderia decidir o jogo e foi isso que aconteceu. No final, acabou por ser um golo de diferença entre duas equipas muito fortes", começou por dizer o treinador do PSG.

"Estou desiludido, mas orgulhoso dos meus jogadores. A forma como se apresentaram nas últimas semanas é tudo o lhes posso pedir", concluiu.