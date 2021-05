Thomas Tuchel: "Queríamos ser uma pedra no sapato"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Chelsea elogiou, este sábado, a exibição da equipa, destacando que os "blues" foram corajoso.

"Fiquei muito grato por chegar por uma segunda vez à final. Senti-me diferente. Conseguíamos sentir que nos estávamos a aproximar. Os jogadores estavam determinados em ganhar. Queríamos ser uma pedra no sapato. Encorajamos todos a darem um passo à frente, para serem mais corajosos e criarem transições perigosas. Foi um jogo físico, difícil, disputado. Tivemos que nos juntar e ajudarmo-nos", disse Thomas Tuchel à BT Sports.

Já na conferência de imprensa, o treinador alemão, que já tinha conseguido chegar à final da Champions na época passada pelo PSG, destacou ainda a atitude da equipa, principalmente depois da lesão de Thiago Silva.

"O esforço da equipa foi enorme, superámos os momentos difíceis com uma atitude fantástica. Tivemos cedo a lesão do Thiago Silva, o que não facilitou, mas fomos corajosos na nossa formação defensiva. Esperava que o City surgisse com o Fernandinho de início, mas optaram por um onze mais ofensivo, que nos dificultou recuperação da bola. Percebemos que só com uma grande ligação conseguiríamos ter a posse, e com os contra-ataques que fizemos fomos ganhando confiança. Agora, temos de celebrar por alguns dias", concluiu.

O Chelsea venceu (1-0) o Manchester City, este sábado, no Estádio do Dragão, e conquistou a Liga dos Campeões pela segunda vez. Kai Havertz marcou o único golo do jogo, marcado pelas lesões de Thiago Silva e Kevin De Bruyne.