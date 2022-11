Thuram e Disasi fecham lista de Deschamps para o Campeonato do Mundo

JN/Agências Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, foi chamado a completar a lista de 26 jogadores da França para o Mundial 2022. Axel Disasi ocupa o lugar do lesionado Kimpembe.

"Marcus Thuram completa o grupo francês. O avançado do Borussia Mönchengladbach é esperado ao fim da manhã em Clairefontaine. Como o regulamento dá essa possibilidade, Didier Deschamps decidiu completar a lista de jogadores para o Mundial do Catar", refere a Federação francesa, em nota no seu sítio oficial na internet.

O avançado, de 26 anos, atual segundo melhor marcador na Bundesliga, com 10 golos, não era chamado à seleção, pela qual tem quatro internacionalizações, desde o Europeu de 2020, disputado no último ano, no qual jogou nove minutos.

PUB

Também hoje, a Federação comunicou a entrada do defesa Axel Disasi (Mónaco), para substituir nos convocados Kimpembe, considerando que o central do Paris Saint-Germain não está "suficientemente recuperado", após ter estado lesionado.

Na seleção gaulesa, os grandes ausentes serão os médios Paul Pogba (Juventus) e N'Golo Kanté (Chelsea), ambos lesionados.

No Campeonato do Mundo do Catar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a França está incluída no Grupo D, juntamente com Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia dos atuais campeões está agendada para 22 de novembro, frente à Austrália.