Tiago Almeida é o 10.º reforço do Feirense para 2020/21

Depois de Igor, Sérgio Monteiro, David Luís, Latyr, Mica, Agdon, Fabrício, João Tavares, Washington, a SAD do Feirense apresentou, esta terça-feira, o 10.º reforço para 2020/21.

Internacional cabo-verdiano e com passagem pelas seleções jovens de Portugal, o lateral direito Tiago Almeida, de 30 anos, chega ao clube de Santa Maria da Feira proveniente do FC Hermannstadt, da Roménia. No principal escalão do futebol português já representou o Belenenses e o Moreirense. Na LigaPro soma 155 jogos.

No currículo de Tiago Almeida está uma Taça da Liga, conquistada pela equipa de Moreira de Cónegos. No Feirense vai lutar pela titularidade com Diga e colmata a saída de Mesquita, que ainda não tem clube.

A SAD do Feirense aposta forte na subida de divisão, depois de ter terminado o último campeonato na terceira posição, imediatamente a seguir às que dão acesso à Liga. Recorde-se que, devido à pandemia da covid-19, a LigaPro foi dada por encerrada a 10 jornadas do fim.