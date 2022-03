Tiago Araújo e Bernardo Vital rendem Vítor Ferreira e Nuno Tavares

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Os defesas Tiago Araújo e Bernardo Vital foram chamados pelo treinador da seleção portuguesa de sub-21, Rui Jorge, para os jogos com Islândia e Grécia, de qualificação para o Europeu2023, substituindo Vítor Ferreira e Nuno Tavares.

Os jogadores do Arouca e Estoril Praia vão ocupar os lugares de Vítor Ferreira, médio do F. C. Porto, que no domingo foi escolhido pelo selecionador luso, Fernando Santos, para substituir o lesionado Rúben Neves na equipa principal das 'quinas', e Nuno Tavares, lateral do Arsenal (Inglaterra), que está a contas com uma lesão.

Tiago Araújo, de 20 anos, está emprestado pelo Benfica ao emblema arouquense, no qual tem atuado como lateral esquerdo, e conta apenas com uma internacionalização pelos sub-21, enquanto o central Bernardo Vital, de 21 anos, procura estrear-se.

A equipa comandada por Rui Jorge concentrou-se hoje em Lagos, onde tem agendado, pelas 17 horas, a primeira de sessão de treino de preparação para os duelos com Islândia e Grécia, que será antecedida de conferência de imprensa com um jogador a designar, a partir das 16.30.

A seleção portuguesa de sub-21, vice-campeã europeia no escalão, recebe a congénere islandesa em 25 de março, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, visitando a Grécia no dia 29 de março, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em Tripoli.

Portugal lidera o Grupo 4, com 15 pontos, seguido da Grécia, com 14, mas mais um jogo disputado. Islândia e Chipre dividem o terceiro posto, com sete pontos, enquanto a Bielorrússia soma seis e o Liechtenstein é o lanterna-vermelha, ainda sem pontos.

Lista de 23 convocados:

PUB

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora).

Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Tiago Araújo (Arouca), Bernardo Vital (Estoril Praia), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Basileia, Sui).

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham, Ing).

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Sporting de Braga).