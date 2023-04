Tiago Araújo virou herói no Salgueiros: "É apenas o início de um grande sonho"

Rui Almeida Santos Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Tiago Araújo, em cima do minuto 90, permitiu ao Salgueiros virar o resultado frente ao Resende (2-1) e apurar-se para a fase de subida do Campeonato de Portugal. "Tínhamos de dar esse miminho aos adeptos", atirou o novo herói salgueirista.

À partida para o duelo com o já despromovido Resende, as contas do Salgueiros eram simples de se fazer. À equipa portuense uma vitória bastava para carimbar o acesso à fase de subida à Liga 3, sem ter de se preocupar com o que acontecia nos outros campos.

Rebordosa e Beira-Mar, que entravam para a última jornada da Série B respetivamente a um e dois pontos da dupla de líderes composta por Salgueiros e Lusitânia de Lourosa, espreitavam uma surpresa, e se quanto aos lusitanistas (6-1 ao Alpendorada) as esperanças da dupla perseguidora cedo se desvaneceram, a história foi outra no caso dos salgueiristas.