Tiago Brandão Rodrigues lidera investigação aos incidentes da final

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que o antigo ministro da Educação e atual deputado do Partido Socialista na Assembleia da República vai liderar o processo de investigação aos incidentes registados na final da Liga dos Campeões, no passado sábado, entre Real Madrid e Liverpool.

O organismo que gere o futebol europeu anunciou que Tiago Brandão Rodrigues aceitou executar a tarefa em regime "pro bono", garantindo, assim, "a independência no processo".

O jogo entre Real Madrid e Liverpool, que os merengues venceram por 1-0 para conquistar o 14.º troféu europeu da sua história, ficou marcado por muitos incidentes no exterior do Stade de France, com vários adeptos dos "reds" a tentarem invadir o recinto, situação que obrigou mesmo à intervenção musculada da polícia. O início do jogo foi atrasado em cerca de meia hora.

Agora, a equipa liderada por Tiago Brandão Rodrigues vai recolher indícios e provas de todas as partes envolvidas, cabendo, depois, à UEFA avaliar "quais os próximos passos a dar" em relação a este processo.

Tiago Brandão Rodrigues foi ministro da Educação entre 2015 e 2022, tendo a seu cargo a pasta do desporto, além de ter sido membro da Agência Mundial Antidoping entre 2019 e 2021.