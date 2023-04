Tiago Brito antecipa jogos "extremamente difíceis" com Itália

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

Os dois compromissos de preparação da seleção portuguesa de futsal frente à congénere italiana, em Vila do Conde, vão ser muito disputados, lançou, esta quarta-feira, o internacional luso Tiago Brito, considerando que Portugal tem condições para apontar à vitória.

"Vão ser dois jogos extremamente difíceis, mas se estivermos ao nível que nos é característico, podemos vencê-los. Mais do que vitórias, o importante é a consolidação de todo o processo que tem vindo a ser desenvolvido em treinos e nos estágios passados. É esse o principal objetivo deste estágio", afirmou Tiago Brito em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A primeira partida está agendada para sexta-feira, às 19:00, e o reencontro para domingo, pelas 20:00, e ambos os jogos vão ser jogados no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde.

"O que nos alimenta são as vitórias e é dessa forma que também queremos continuar. Estamos a trabalhar para que na sexta e no domingo possamos vencer e acabar a temporada na Seleção Nacional da melhor forma", salientou.

Numa convocatória que agrega jogadores mais experientes, como o caso de Tiago Brito, com jogadores que ainda estão a dar os primeiros passos neste espaço competitivo, o ala procura ser parte ativa na integração dos mesmos, para que o processo seja o mais simples e rápido possível.

"São jovens jogadores mas com enorme qualidade. Como o 'mister' diz, e bem, não existe sub-19, sub-21 ou AA. Isto é tudo a mesma família. Cabe-me ajudá-los na integração e creio que isso já tem vindo a ser feito e estão bem integrados. Já mostram estar a par de todas as estratégias e formas de trabalhar do nosso grupo. Têm tudo para singrar e são novas opções para o mister e para este espaço de Seleção A", concluiu.