Tiago Brito e Fábio Cecílio reforçam arsenalistas

Os internacionais portugueses de futsal Fábio Cecílio e Tiago Brito estão de regresso e são reforços do Braga, do qual saíram para representar o Benfica.

"Fábio Cecílio e Tiago Brito estão de regresso ao SC Braga/AAUM. Os internacionais portugueses voltam a 'casa' após uma passagem no Benfica e querem voltar a escrever história ao serviço dos 'Guerreiros do Minho'", refere o Sporting de Braga.

Fábio Cecílio, de 28 anos, formado no Tabuaço, tinha deixado a equipa bracarense no final da época 2014/15, e esteve na Luz durante seis temporadas, período em que conquistou um campeonato, uma Taça, três Taças da Liga e duas Supertaças.

"A primeira passagem foi uma passagem de adaptação. O SC Braga foi o meu primeiro clube na I Divisão, a quem estou extremamente grato por isso. Quero novos objetivos. Espero conquistar esses objetivos no SC Braga, porque foi este projeto ambicioso que me fez voltar", disse Cecílio, citado pelo clube.

Já o ala Tiago Brito, de 30 anos, teve uma passagem mais curta pelas 'águias', de quatro épocas -- com uma Liga e três Taças da Liga -, depois de quatro anos em Braga e toda a formação e entrada nos seniores no Freixieiro.

O jogador disse querer "trazer experiência ao plantel" bracarense, depois de lhe ter sido apresentado um projeto ambicioso, com uma "nova casa" [futuro pavilhão] e a "construção de uma equipa forte".

No último campeonato, que o Sporting ganhou, o Sporting de Braga foi afastado pelo Benfica nos quartos de final do 'play off', depois de terminar a fase regular em sétimo lugar.