Tiago Brito oferece camisola da seleção a menino com doença rara

O jogador do Braga e da seleção nacional, que participou no duplo confronto amigável com a Itália, ofereceu uma camisola autografada pelo plantel da formação das quinas a um menino portador de uma doença génetica rara. O equipamento vai ser leiloado e o valor destina-se a ajudar os tratamentos de Pipinho.

Tiago Brito, jogador internacional pela seleção nacional de futsal, ofereceu, após o embate amigável entre Portugal e Itália, no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, uma camisola de jogo autografada pelos elementos da seleção nacional à Associação Desportiva de Árvore/Forças de Segurança Unidas, que a direcionou para os pais de Pipinho, uma criança portadora de uma doença genética rara.

Não é a primeira vez que Tiago Brito se associa a causas solidárias. Em 2016, o internacional português, a pedido da Associação Desportiva de Árvore/Forças Segurança Unidas, ofereceu a camisola para ajudar no pagamento e tratamento das sessões de fisioterapia do menino Filipe Ferreira, conhecido carinhosamente por Pipinho.

Pipinho é um menino de Avintes portador de uma doença genética rara (síndrome de Norrie). Devido à doença, Filipe não vê, não anda e também não fala. Todos os dias é submetido a várias terapias intensivas na tentativa de conseguir melhorar a qualidade de vida, terapias que mensalmente têm um custo muito elevado.

A camisola será leiloada na plataforma "Esolidar Leilões", que existe exclusivamente para ajudar em causas sociais como a de Pipinho. De salientar que todo o dinheiro revertido do leilão servirá para ajudar com os tratamentos e terapias de Pipinho.