Tiago Coser reforça o Benfica

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Tiago Coser, central proveniente da Chapecoense, até 2026.

"É um fator a favor, para me entrosar com a equipa e adaptar-me para depois integrar a equipa principal. Iniciei o meu percurso na Chapecoense com 10 anos, passei toda a formação lá. É um felicidade enorme estar aqui, tenho muito orgulho por estar no Benfica", disse o central canarinho.

Ainda com idade júnior, Tiago Coser, que é internacional sub-17 pelo Brasil, participou em 12 jogos pela equipa principal da Chapecoense em 2021.