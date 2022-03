Tiago Craveiro deixa a FPF para se juntar à UEFA

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Gomes acredita que Tiago Craveiro "vai prestigiar muito Portugal e o futebol português, agora junto da mais importante organização continental da nossa modalidade".

Após 10 anos como diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Tiago Craveiro vai rumar à UEFA, onde começará a exercer funções a partir de junho.

Em comunicado, a FPF informa que "o seu diretor-geral, Tiago Craveiro, decidiu aceitar um novo desafio profissional e deixará o exercício do cargo no dia 31 de março de 2022". Fernando Gomes, presidente da FPF, destacou "os 10 anos de dedicação de Tiago Craveiro, profissional de exceção e um amigo de sempre e para sempre", que o acompanha na estrutura desde a primeira eleição, em 10 de dezembro de 2011.

Para Fernando Gomes, Tiago Craveiro "vai prestigiar muito Portugal e o futebol português, agora junto da mais importante organização continental da nossa modalidade".

No mesmo comunicado, o presidente da UEFA assumiu estar "confiante que Tiago Craveiro será um trunfo essencial para os assuntos estratégicos da UEFA, no presente e no futuro".

"A FPF tem sido um modelo exemplar de uma federação moderna, bem dirigida, com visão clara e planeamento estratégico. A lista de conquistas dentro e fora do campo diz mais do que as palavras podem descrever e Tiago Craveiro desempenhou um papel vital em cada um desses sucessos. Ele é um homem que vive e respira futebol e eu estou muito feliz por recebê-lo na UEFA", salientou Aleksander Ceferin.

A FPF também informou que Luís Sobral será o sucessor de Tiago Craveiro como diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol.