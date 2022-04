Tiago Dantas castigado por um jogo pelos festejos do golo do Tondela ao Sporting

JN Hoje às 14:12 Facebook

Médio foi castigado por um jogo devido à forma como festejou, com um mão nos genitais, o golo do Tondela no jogo que os beirões perderam com o Sporting por 3-1, no último fim de semana.

O gesto, na direção dos adeptos leoninos, não passou despercebido ao Conselho de Disciplina da Liga, que também multou o internacional sub-21 português, emprestado pelo Benfica ao Tondela, em 82 euros.

O castigo deixa Tiago Dantas de fora do jogo dos beirões na casa do Moreirense, no próximo sábado (15:30), de grande importância na luta pela permanência das duas equipas na Liga.

A decisão do Conselho do Disciplina da Liga foi no mesmo sentido da que, em janeiro, castigou o sportinguista Nuno Santos, também com um jogo de suspensão, por ter arremessado água na direção dos adeptos do Vizela e levado as mãos genitais, segundo o relatório do delegado da Liga presente naquele encontro.