Tiago Djaló: "Temos todos um objetivo em comum, que é maior que qualquer um de nós"

Central da seleção nacional publica mensagem nas redes sociais depois de pedido de desculpas de Fernando Santos por não o ter lançado no jogo com a República Checa

O central do Lille Tiago Djaló, que está ao serviço de Portugal, partilhou uma fotografia nas redes sociais este domingo, deixando uma mensagem, depois de Fernando Santos lhe ter pedido desculpa por não o ter colocado no jogo frente à República Checa quando Danilo saiu com um desconforto.

"Temos todos um objetivo em comum, que é maior que qualquer um de nós", escreveu o defesa luso.

Recorde-se, após a vitória por 4-0, Fernando Santos revelou que pediu desculpa ao jogador. "Aconteceu uma situação curiosa que, enfim, por vezes se sucede. Estava preparado para tirar o Rúben Neves e poupá-lo para o jogo com Espanha e tinha já o João Mário pronto para entrar, quando, nesse mesmo momento, o Danilo deu-me sinal de que estava lesionado e precisava de sair. Devia ter feito entrar o [Tiago] Djaló, mas já tinha o João Mário pronto para entrar e, naquele momento, em frações de segundos, a única coisa que me ocorreu é que o Palhinha podia recuar para central, porque desenrasca bem essa posição, e meter, na mesma, o João Mário. Mas já fiz questão de pedir desculpa ao [Tiago] Djaló, porque, efetivamente, era ele que devia ter entrado naquela circunstância", disse o selecionador nacional.,