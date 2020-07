Tiago é novo treinador do Vitória de Guimarães

JN Ontem às 23:56 Facebook

O Vitória de Guimarães escolheu o ex-internacional português Tiago, para substituir Ivo Vieira no comando técnico da equipa principal, tendo assinado vínculo por duas épocas. O anúncio foi feito, esta terça-feira à noite, no site oficial do clube.

O antigo jogador do Benfica e do Braga passou por clubes como Chelsea, Lyon, Juventus e Atlético de Madrid, onde acabou a carreira enquanto atleta.

Aos 39 anos, esta é a primeira experiência enquanto treinador principal, depois de ter sido adjunto nos colchoneros.